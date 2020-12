Jayson Tatum è cresciuto (letteralmente), Donovan Mitchell commenta a modo suo

Nella nuova media guide per la stagione NBA alle porte Jayson Tatum è indicato come un giocatore alto 208 cm, ben 6 in più rispetto allo scorso anno. Sembrerebbe, perciò, che il giocatore dei Boston Celtics sia cresciuto nel corso degli ultimi mesi, eventualità decisamente improbabile visti i 22 anni compiuti lo scorso Marzo.

L’episodio è stato sottolineato da Bleacher Report e da Donovan Mitchell che ha chiesto scherzosamente al collega: “Perché stai mentendo in modo così spudorato?”. Sempre da Twitter è arrivata la risposta di Tatum che ha scelto l’arma dell’ironia per togliersi da una situazione potenzialmente imbarazzante: “Sto ancora crescendo, questa è la mia quarta stagione da diciannovenne in NBA”.

Bruh why are we lying like this @jaytatum0 😂😂😂😂 https://t.co/oNyO0VKcZa — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 14, 2020

Bro this my 4th year being “19” I’m still growing 🤣🤣 — Jayson Tatum (@jaytatum0) December 14, 2020

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.