Fenerbahce, problemi d’infermeria per la sfida con l’Olimpia Milano

Qualche problema di organico per il Fenerbahce in vista della gara di EuroLega di domani contro l’Olimpia Milano.

I turchi, infatti, dovranno sicuramente fare a meno di Jan Vesely, vittima di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, riportato nella sfida di campionato contro il Pinar Karsiyaka di sabato scorso. Il lungo cieco dovrà restare ai box per almeno una settimana, secondo quanto comunicato dal club di Istanbul.

In dubbio per il confronto di domani anche Lorenzo Brown, fermato da un problema all’inguine nelle fasi finali del match di Smirne. L’esterno ex Stella Rossa, però, verrà rivalutato a ridosso dell’incontro e potrebbe essere recuperato in extremis.

