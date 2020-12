Il ruolo di Chris Paul nell’arrivo di Jae Crowder ai Phoenix Suns

Nelle scorse settimane i Phoenix Suns hanno ingaggiato due veterani come Chris Paul e Jae Crowder. Lo stesso CP3 ha dichiarato di essere stato lui a convincere il nuovo compagno di squadra a firmare per la franchigia dell’Arizona.

Appena sono arrivato, mi hanno detto che avevamo la possibilità di prendere Crowder, così l’ho chiamato subito. Lo rispetto molto perché è un giocatore che dà tutto e protegge sempre i compagni.

In particolare Paul ha raccontato di un episodio accaduto nella bolla di Orlando, nel corso di una sfida fra OKC e i Miami Heat, quando lo stesso CP3 lanciò il pallone addosso a Duncan Robinson.

Nessuno degli avversari mi disse una parola in quell’occasione, solamente Jae che si trovava in panchina. Ha alzato la voce e mi ha urlato: “Ehi CP3, che succede?”. È per cose come questa che lo rispetto, non è uno che ha paura.

