Jayson Tatum e la gara 7 migliore di sempre

La vittoria 88-112 dei Boston Celtics nella gara 7 delle semifinale della Eastern Conference sui Philadelphia 76ers porta la firma di Jayson Tatum.

Tatum ha realizzato 51 punti tirando 17/28 dal campo (6/10 dall’arco) e 11/14 a cronometro fermo. Ha aggiunto anche 13 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi senza perdere neanche un pallone nei 41 minuti trascorsi sul parquet.

Si tratta della miglior prestazione realizzativa in una gara 7 nella storia dei Playoffs NBA. Battuto il record di 50 punti fatto registrare da Stephen Curry solamente qualche giorno fa, Tatum è l’unico nella storia della NBA ad aver superato quota 50 in una gara 7.

Ma non solo. Per la prima volta nella storia, un giocatore ha segnato 50 punti nei Playoffs senza perdere neanche un pallone. Si tratta della partita con più punti individuali senza palle perse nella storia della post-season NBA.

Infine Tatum è diventato il secondo giocatore della storia, dopo Klay Thompson, a segnare più di 50 punti con più di 10 rimbalzi, 5 assist e 5 canestri dall’arco in una partita di Playoffs.

Numeri che descrivono una prova ai limiti della perfezione da parte di Tatum che probabilmente ha disputato la miglior prestazione individuale di sempre in una gara 7. Gare 7 in cui, tra l’altro, la stella dei Celtics vanta un record personale di 5 vittorie e una sola sconfitta. Molto simile a quello del compagno Jaylen Brown, a quota 6-1.