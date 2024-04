Jimmy Butler ha subito un infortunio PESANTISSIMO al ginocchio nel Play-In?

Jimmy Butler ha compiuto un ammirevole sforzo per superare l’infortunio in quella che si è conclusa con una sconfitta per 105 a 104 per i Miami Heat nella sfida contro i Philadelphia 76ers nella gara per il 7° posto del Play-In Tournament.

Butler ha fatto una smorfia e si è tenuto il ginocchio destro subito dopo essere caduto a terra in seguito a un fallo di Kelly Oubre Jr. nel primo quarto, ma ha continuato a giocare per 40 minuti, chiudendo con 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Ora Shams Charania di The Athletic ha riferito che l’infortunio di Butler potrebbe essere più grave di quanto si pensasse inizialmente. Secondo Charania, si “teme che Jimmy Butler abbia un infortunio al ginocchio” e che “l’infortunio potrebbe mettere Butler in disparte per un periodo indefinito”. Tuttavia, la stella degli Heat deve ancora sottoporsi a una risonanza magnetica, quindi non c’è ancora nulla di ufficiale riguardo al suo stato di salute.

Miami Heat star Jimmy Butler is feared to have an MCL injury in his knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. The injury could sideline Butler for an indefinite period. MRI to come. pic.twitter.com/jD8n1WkkBT — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2024

Gli Heat ora sperano contro ogni speranza che Butler abbia subito solo una contusione o un infortunio minore al ginocchio che non lo terrà fuori per il prossimo futuro. E che potrà giocare la prossima gara per l’8° posto in classifica.

Stiamo a vedere se nelle prossime ore avremo delle nuove notizie in merito. Sta di fatto che i Miami Heat con o senza Jimmy Butler sono due squadre diverse. Senza l’ex Chiacago Minnesota, la franchigia della Florida farebbe fatica a battere chiunque questa stagione, anche i Detroit Pistons o gli Washington Wizards. Per questo motivo stanno incrociando fortissimo le dita a Miami, sperando in esiti positivi dalla risonanza. Vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa di più concreto a riguardo!

