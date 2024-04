Klay Thompson, quale squadra è favorita per firmarlo in estate?

La sconfitta dei Golden State Warriors per 118 a 94 contro i Sacramento Kings nel Play-In Tournament è sembrata la fine di un’era sotto diversi punti di vista. Questo è stato soprattutto il caso di Klay Thompson, che ha vissuto forse la peggior partita della sua carriera professionale. Ha segnato zero punti e ha sbagliato tutti e 10 i tiri dal campo. Ma gli Orlando Magic potrebbero ancora chiamarlo nella free agency.

Secondo le quote di BetOnline, i Magic sono i favoriti per ottenere la firma di Klay Thompson, con una quota di +300 al momento. La top five dei potenziali pretendenti di Thompson è completata da San Antonio Spurs (+600), Oklahoma City Thunder (+600), Philadelphia 76ers (+700) e Detroit Pistons (+800).

I Los Angeles Lakers, squadra che da tempo si dice stia tenendo d’occhio Klay Thompson, sono un’ipotesi molto remota di ingaggio del cecchino degli Warriors. La loro quota è fissata a +2000.

Stiamo a vedere cosa succederà ma ci sentiamo di dire che quest’estate gli Splash Brothers potrebbero davvero dividersi con Klay Thompson che potrebbe terminare la sua carriera NBA in una squadra diversa dai Golden State Warriors, purtroppo per noi appassionati. Ma ancora l’ultima parola non è detta…

