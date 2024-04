New Orleans Pelicans, che botta: Zion Williamson out per il secondo Play-in

Zion Williamson è stato il miglior giocatore in campo nel primo Play-in tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers. Nonostante i suoi 40 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, per sua sfortuna NOLA ha perso e dovrà quindi vincere domani contro i Sacramento Kings per qualificarsi ai Playoff. La brutta notizia è che nella gara contro i Kings, Williamson non ci sarà.

La star dei Pelicans ha riportato un infortunio muscolare nel finale della partita contro i Lakers: sarà rivalutato tra 2 settimane. Una vera tragedia per la sua squadra visto che, anche se i Pelicans dovessero riuscire a battere Sacramento, probabilmente Zion salterebbe gran parte se non tutta la successiva serie contro gli Oklahoma City Thunder.

E dire che questa era stata una stagione molto positiva per Zion Williamson dal punto di vista degli infortuni: il giocatore aveva saltato finora solo 12 partite, disputandone 70 ovvero il suo massimo in carriera finora. Zion ha mantenuto 22.9 punti, 5.8 rimbalzi e 5.0 assist di media, tirando col 57% dal campo.