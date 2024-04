Joel Embiid, ci siamo per il suo rientro in campo?

Quest’oggi i Philadelphia 76ers hanno ricevuto un importante aggiornamento. Secondo Shams Charania di The Athletic, la superstar Joel Embiid è prossima al rientro dall’infortunio e potrebbe giocare domani notte contro gli Oklahoma City Thunder.

“La stella dei 76ers Joel Embiid è vicino al rientro già a partire dalla partita casalinga di martedì contro gli OKC Thunder, dicono le fonti di @TheAthletic @Stadium. L’MVP NBA in carica ha completato positivamente diverse sessioni di scrimmage cinque contro cinque negli ultimi giorni”, ha scritto Shams Charania su X (ex Twitter).

76ers star Joel Embiid is nearing comeback as soon as Tuesday's home game vs. OKC Thunder, sources tell @TheAthletic @Stadium. The reigning NBA MVP has positively completed multiple five-on-five scrimmage sessions in recent days. pic.twitter.com/IUGW23995l

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024