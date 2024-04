Marc Gasol: Memphis ritirerà la sua numero 33

Marc Gasol è stato un simbolo del basket europeo e non solo: la sua carriera da giocatore professionista è durata 20 anni e ha vinto tutto ciò che poteva vincere, compreso un titolo NBA nel 2019 con i Toronto Raptors, due Mondiali e due Europei con la Nazionale spagnola e una EuroCup con Girona nel 2007 ma è a Memphis dove viene tuttora ricordato con più piacere dalla gente del posto.

Con la maglia di Memphis, Marc Gasol ha giocato la bellezza di 769 partite, succedendo al fratello Pau nel cuore del popolo Grizzlies, che con il suo stile di gioco ha impersonificato al massimo quel grit’n’grind, filosofia di vita applicata sul parquet che rendeva quei Grizzlies unici nel suo genere: insieme a Zach Randolph ha costituito per diverse stagioni una delle coppie di lunghi migliori dell’intera NBA e ha reso Memphis competitiva come non era mai successo in passato e, per ora, in futuro.

Per tutti questi motivi, la franchigia del Tennessee ha deciso di ritirare la maglia numero 33, che il prossimo 6 Aprile verrà appesa sul soffitto del FedEx Forum e non sarà più vestita da nessun giocatore dei Grizzlies, che celebreranno il minore dei fratelli Gasol come hanno già fatto per l’amico Randolph.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA Europe (@nbaeurope)

Leggi anche:

Kevin Porter Jr. torna a giocare, ma non in NBA… il suo futuro è in Grecia!

Kevin Garnett paragona Wembanyama a Steph Curry: ecco perché