John Wall potrebbe giocare in Australia

John Wall potrebbe proseguire la sua carriera in Australia.

L’ex Washington, infatti, ha concluso l’attuale stagione da free agent e sembra avere difficoltà a trovare un contratto in NBA per la prossima stagione. Wall, infatti, ha chiuso anzitempo l’annata separandosi, dopo aver ricevuto un buyout, dai Los Angeles Clippers ma non ha convinto nessun’altra franchigia a puntare su di lui.

Adesso si apre l’ipotesi del trasferimento in Australia. La squadra di destinazione sarebbero i South East Melbourne Suns, club di cui Wall è anche azionista di minoranza. Vedremo se l’ex Houston deciderà di giocare nella NBL o se riuscirà a strappare un altro accordo in NBA. Sembra però che Wall abbia già comunicato a Romi Chaudhary, azionista di maggioranza del club, la sua disponibilità a trasferirsi in Australia. Per il basket australiano si tratterebbe di un colpo sensazionale, capace di dare ulteriore notorietà a un campionato che sta diventando sempre più importante nel corso degli anni.