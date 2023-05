Olimpia Milano, la suggestione di primavera si chiama Nikola Mirotic?

Da ieri si parla di un Nikola Mirotic sempre più lontano da Barcelona e occhio a Milano. Ricordiamo che lo spagnolo nato in Montenegro ha il contratto più incredibile che si sia mai visto in EuroLega perché percepisce circa 5 milioni di euro netti ogni anno. Il secondo, Shane Larkin, ne prende circa 1 in meno, mentre il terzo quasi 2 in meno. Questo per farvi capire l’entità e il peso di Mirotic sulle casse degli spagnoli, che comunque non hanno mai vinto un’EuroLega, nonostante le tantissime partecipazioni alle Final Four negli ultimi anni.

Il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle questioni blaugrana, questa mattina ha scritto di un possibile interessamento dei meneghini nei confronti del giocatore in uscita dalla Catalunya. Onestamente Milano non avrebbe bisogno di Mirotic perché ha già Nicolò Melli e Johannes Voigtmann, oltre a Pippo Ricci, in quella posizione. Aggiungere un’ulteriore ala-centro probabilmente sarebbe superfluo però è anche vero che il montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione è un giocatore unico nel panorama cestistico europeo. Sposta e non poco gli equilibri.

Stiamo a vedere se questa suggestione catalana si trasformerà in qualcosa di concreto nelle prossime settimane oppure si tratta solo di un titolo giornalistico senza troppo fondamento.

