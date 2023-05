Boston Celtics, Joe Mazzulla si è conquistato la conferma

Joe Mazzulla dovrebbe continuare il suo lavoro da head coach dei Boston Celtics.

Dopo il 3-0 in favore dei Miami Heat nelle finali di Conference, l’allenatore sembrava a un passo dal licenziamento. La successiva rimonta, seppur non coronata dall’accesso alle Finals, avrebbero però convinto la dirigenza dei Celtics a rivalutare le proprie posizioni, secondo The Athletic.

Boston perciò dovrebbe andare avanti con Mazzulla, onorando i tre anni di contratto residui per un totale di 14 milioni di dollari, interamente garantiti. Al coach dovrebbe essere data anche la possibilità di apportare modifiche al suo staff. La cosa infatti non era stata possibile lo scorso anno, dato che Mazzulla aveva preso rapidamente il posto di Ime Udoka dopo lo scandalo sessuale che l’aveva travolto.

I Celtics, dunque, scelgono la linea della continuità per quanto riguarda la guida tecnica. Resta da vedere cosa accadrà sul mercato visto che entrambe le stelle della squadra, Jaylen Brown e Jayson Tatum, andranno in scadenza al termine della prossima stagione. L’obiettivo è rinnovarli prima dell’avvio della regular season per non rischiare di perderli da free agent fra dodici mesi ma almeno uno dei due dovrà rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico per consentire alla franchigia di costruire un roster competitivo anche nei prossimi anni.