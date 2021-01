John Wall shock: “Ho rischiato l’amputazione del piede”

Poche ore fa John Wall è tornato a giocare una partita dopo più di due anni dall’ultima volta, aiutando i Rockets a battere i Sacramento Kings. Il neo giocatore di Houston ha visto così la fine di un calvario lunghissimo, costellato di infortuni al tallone e al tendine d’Achille.

L’ex Wizards ne ha parlato ai microfoni di Stadium, svelando di aver rischiato addirittura l’amputazione.

“I went through three or four different infections. So it got to the point where, OK, are you going to have to cut your foot off or not? That’s where it got real with me.”

Rockets guard @JohnWall sits down with our NBA Insider @ShamsCharania.pic.twitter.com/80HxMOofgM

