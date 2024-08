JT Thor, dopo l’exploit col Sud Sudan arriva il contratto in NBA

JT Thor, lungo di 21 anni, si è messo in mostra quest’estate con la maglia del Sud Sudan alle Olimpiadi. Il giocatore ha segnato 6.7 punti di media nelle 3 partite disputate a Parigi, un palcoscenico che gli ha permesso di mettere nero su bianco un two-way contract in NBA con i Cleveland Cavaliers, come riportato da Shams Charania.

Thor arriva da 3 stagioni in NBA con gli Charlotte Hornets con poco spazio e appena 3.2 punti di media. Probabilmente senza la rassegna olimpica sarebbe stato fuori dalla Lega, invece così potrà giocarsi le proprie carte facendo avanti e indietro dalla G- League. Nato in Nebraska da genitori in fuga dalla guerra nel loro Paese, JT Thor è cresciuto negli USA anche cestisticamente ed è stato scelto come 37° scelta assoluta al Draft 2021.