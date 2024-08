I Florida Gators avranno il giocatore più alto della storia della NCAA

Nella prossima stagione di college basketball i Florida Gators, uno degli atenei più prestigiosi della NCAA Division I, avranno tra le proprie fila il giocatore più alto della storia della pallacanestro universitaria. Si tratta di Olivier Rioux, centro canadese classe 2006: il ragazzo misura addirittura 236 centimetri. In passato aveva indossato anche la maglia del Real Madrid quando aveva 13 anni.

Rioux misurava 226 centimetri già a 15 anni, se dovesse mai giocare in NBA diventerebbe anche il giocatore più alto della storia della Lega (il record al momento appartiene al rumeno Gheorghe Muresan e a Manute Bol, entrambi a 231 centimetri).

Le foto e i video di Rioux sono impressionanti, anche messo a confronto con i compagni.

Florida Gators' incoming freshman, Olivier Rioux, is poised to make history as the tallest player in college basketball, standing at a towering 7-foot-9. Rioux, fresh out of high school, continues to grow, having previously been listed at 7-foot-7. Not only is he set to be the… pic.twitter.com/Q6yhXo90Ae

