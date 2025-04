Dwight Howard chiuderà la carriera con un’ultima esperienza nella BIG3

Nei giorni scorsi Dwight Howard è stato annunciato come membro della classe 2025 della Naismith Basketball Hall of Fame. Il centro non gioca in NBA dal 2022 e negli ultimi anni ha calcato i parquet di Taiwan e Filippine. L’ultima esperienza della carriera del 3 volte Difensore dell’Anno NBA, che ha compiuto ormai 39 anni, sarà nella BIG3, il celebre torneo di 3vs3 fondato dal rapper Ice Cube diversi anni or sono.

Howard sarà un giocatore dei Los Angeles Riot e sarà allenato nientepopodimenoche da Nick Young, un altro ex Lakers.