Keifer Sykes fa jackpot: canestro da un milione e contratto in NBA

Momento magico per Keifer Sykes, ex giocatore di Milano e Avellino.

Qualche ora fa ha segnato il canestro che ha regalato a Boeheim’s Army la vittoria nel The Tournament. Il famoso torneo estivo di 5 vs 5 mette in palio un milione di dollari per la squadra vincitrice. La formazione degli ex alunni di Syracuse, di cui fa parte anche Tyrese Rice, ha vinto contro Team 23 proprio grazie alla prodezza di Sykes.

Un gesto che potrebbe essere stato decisivo nel convincere gli Indiana Pacers a offrirgli un contratto. Non sappiamo se sia così, fatto sta che la notizia della firma è uscita poco dopo.

After hitting a game-winner to win The Basketball Tournament $1M prize, guard Keifer Sykes has agreed to a deal with the Indiana Pacers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

Ore decisamente concitate per Sykes che dopo Europa, Cina e Australia avrà finalmente una chance in NBA.