Maodo Lo rinnova con l’Alba Berlino

Maodo Lo resta all’Alba Berlino.

Altri due anni di contratto per il playmaker tedesco che ha chiuso la scorsa stagione con quasi 10 punti di media sia in EuroLega sia in Bundesliga.

Zwei weitere Jahre mit Maodo Lô! Der Topscorer und bester Assistgeber der DBB-Auswahl bei Olympia bleibt bei ALBA. Super, dass Du weiterhin an Bord bist! pic.twitter.com/biQYDn1kgb — ALBA BERLIN (@albaberlin) August 4, 2021

Alle Olimpiadi di Tokyo Lo è stato il miglior realizzatore e il miglior assistman della Germania con 13 punti e 5 passaggi vincenti a partita. Il suo high proprio contro l’Italia, quando ha messo a segno 24 punti.

Foto: FIBA