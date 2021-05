Keith Appling, ex Orlando e Piacenza, arrestato con l’accusa di omicidio

Grossi guai per l’ex Piacenza Keith Appling, arrestato dalla polizia di Detroit. Appling era ricercato da sabato scorso, dopo una sparatoria che è costata la vita a Clyde Edwards, 66 anni, parente del giocatore.

Applinga già in passato aveva avuto molti problemi con la giustizia ed era stato arrestato anche a inizio 2020 per possesso di droga. Questa volta le forze dell’ordine lo hanno catturato dopo qualche giorno di latitanza e ora è accusato di omicidio volontario.

Nella sua carriera tanta G-League, qualche apparizione in Messico e Argentina, cinque partite in NBA con gli Orlando Magic nel 2016 e 12 gare a Piacenza, in A2, nel 2019. Al college, invece, aveva giocato per Michigan State.

