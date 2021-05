Gli Charlotte Hornets hanno già compiuto una scelta molto importante per la prossima stagione.

La franchigia di Michael Jordan ha scelto di confermare l’allenatore James Borrego. Gli Hornets eserciteranno la team option che consentirà di rinnovare l’accordo con il coach che ha condotto la squadra al play-in, nonostante gli infortuni di Gordon Hayward e LaMelo Ball.

The Charlotte Hornets are planning to pick up the team option on head coach James Borrego’s contract for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

