Bologna batte ancora Brindisi e conquista gara-2

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA= 74-83

(18-19; 20-20; 18-21; 18-23)

La Virtus Segafredo Bologna vince ancora in terra brindisina e si porta sul 2-0 nella serie. Dopo due quarti di quasi totale equilibrio, le VuNere hanno saputo trovare il parziale decisivo nel terzo, poi gestito ed aumentato nell’ultimo, grazie anche ad un’ottima intensità difensiva. Soliti protagonisti per gli ospiti sono Teodosic, che chiude con 16 punti e 4/4 dall’arco e Belinelli, anche lui autore di 16 punti con 4/8 dall’arco. Per Brindisi, invece, buone le prestazioni di Harrison e Perkins, autori rispettivamente di 16 e 15 punti.

Parte forte la Virtus Bologna con due triple di Belinelli. La reazione dei padroni di casa arriva con un contro-parziale di 8 a 0, che vede protagonisti Willis e Bell: al 6′ il punteggio vede Brindisi in vantaggio sull’8 a 6. Nella seconda metà di quarto è botta e risposta tra le due squadre, da una parte con Teodosic e dall’altra con Harrison. Una tripla per parte di Willis e Teodosic chiudono la prima frazione sul 18-19.

Uno straordinario Teodosic apre il secondo quarto ancora con una bomba dall’arco. La reazione casalinga arriva puntuale con il solito Harrison, autore di 7 punti consecutivi; la schiacciata di Abass porta il punteggio in parità al 5′. Nella seconda metà di quarto Bologna tenta un mini-allungo sul +5, ma le due triple di Gaspardo e Willis valgono il sorpasso di Brindisi sul +1 al 9′. La tripla di Teodosic e il libero di Perkins chiudono il primo tempo con il punteggio sul 38-39.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus torna sul +6 con il solito Teodosic e la tripla di Ricci. I padroni di casa sono in netta difficoltà e subiscono la fisicità di Gamble ed Hunter sotto le plance: al 6′ il punteggio vede Bologna in vantaggio sul 44 a 52. Thompson e Bostic provano a dare una scossa all’Happy Casa, ma uno scatenato Belinelli realizza 8 punti consecutivi che valgono la doppia cifra di vantaggio a 2′ dalla fine. Un parziale brindisino di 7 a 0 nel finale di quarto riporta Brindisi sul -4, chiudendo il quarto sul 56-60.

L’ultima frazione si apre con un parziale ospite di 5 a 0 che vede Gamble come vero e proprio protagonista. I pugliesi accorciano con la tripla di Zanelli, ma le VuNere tornano sul +10 al 6′ con un gran canestro di Abass. Un’altra tripla di Zanelli riavvicina i padroni di casa, ma nel finale la tripla di Ricci e i liberi di Belinelli chiudono la partita sul

HAPPY CASA BRINDISI

Willis 12, Harrison 16, Gaspardo 2, Bell 3, Thompson 9, Udom 2, Zanelli 6, Perkins 15, Visconti n.e., Bostic9, Motta n.e., Cattapan n.e.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Belinelli 16, Teodosic 16, Markovic 3, Gamble 10, Ricci 15, Weems 2, Adams 0, Hunter 9, Pajola 1, Alibegovic 2, Abass 9, Deri n.e.