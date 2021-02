Kevin Durant esalta la qualità più “sottovalutata” del gioco di James Harden

Ai tempi degli Oklahoma City Thunder, Kevin Durant conosceva già le capacità di James Harden. Da allora, Harden è diventato uno dei marcatori più forti nella storia della NBA. Ma per Durant le capacità difensive di Harden sono sempre state importanti.

Dopo la vittoria per 124 a 120 dei Brooklyn Nets sui Los Angeles Clippers, Durant ha condiviso i suoi pensieri sulla parte sottovalutata del gioco di Harden. Per Michael Scotto di USA Today, Durant ha ricordato il loro periodo con i Thunder quando Harden aveva già mostrato le sue capacità difensive. Ha anche capito che quando Harden doveva portare gran parte del carico offensivo degli Houston Rockets, la sua difesa ha dovuto fare un passo indietro.

Kevin Durant on James Harden's defense: "He’s an all-around defender. If we ask him to guard somebody, he’s going to go out there and do his job. I think that’s the underrated part of his game."

Full quote below. pic.twitter.com/hFx2Ntx0tT

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 3, 2021