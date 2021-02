Bradley Beal raggiunge il livello di Michael Jordan con una serie pazzesca di partite da 25 punti

Bradley Beal ha segnato 37 punti questa notte nella sconfitta degli Washington Wizards contro i Portland Trail Blazers per 132 a 121 ma le prestazioni di Beal sono state così impressionanti che ha raggiunto un altro traguardo.

Il fenomeno dei capitolini è ora a 16 partite consecutive da almeno 25 o più punti, raggiungendo un certo Michael Jordan, secondo NBC Sports. Jordan ha fatto la sua corsa da record nella stagione 1988-1989. Alla fine ha guidato la NBA come miglior marcatore in assoluto. Vale la pena notare che Beal è anche l’attuale leader del punteggio con 35 punti per ogni allacciata di scarpe.

Il record in assoluto è di Wilt Chamberlain, che è riuscito a farlo per l’intera stagione 1961-62.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.