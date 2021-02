Nella notte (ore 4 in Itaia) andrà in scena la sfida fra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, accreditata come possibile finale da gran parte degli esperti e dei tifosi.

Ci sarà però un’assenza illustre come quella di Kevin Durant che non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra (bicipite femorale) che l’ha costretto a saltare le ultime due partite. Dovrebbe esserci, invece, Kyrie Irving che potrebbe aver smaltito il problema alla schiena che l’aveva fermato nelle scorse ore. In casa gialloviola, come noto, non ci sarà Anthony Davis.

Nets say Kyrie Irving (lower back tightness) is probable versus the Lakers tomorrow but Kevin Durant (left hamstring strain) is out. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 17, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.