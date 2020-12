Klay Thompson dedica un bellissimo messaggio ai compagni in vista dell’esordio

Klay Thompson si è rivolto pubblicamente ai suoi compagni in vista dell’esordio stagionale contro i Brooklyn Nets. La guardia non potrà scendere in campo in questa stagione, dopo aver dovuto saltare tutta quella scorsa, ma ha voluto comunque incoraggiare i Golden State Warriors con un post su Instagram che lascia trasparire tutta la sua sofferenza nel restare ai box.

Non avrei mai voluto scrivere questo post. Mi sento idealmente a Brooklyn, mentre riposo prima della partita ma purtroppo la realtà è diversa. Dal 13 Giugno 2019 ho impiegato tantissimo tempo e tutte le mie energie nel tentativo di ritrovare la forma fisica che vedete in questa foto. Mi consuma dentro ogni giorno l’idea di non poter aiutare i miei compagni quest’anno, in vita mia non ho mai provato nulla di paragonabile alle stagioni concluse con la vittoria del titolo. Vorrei che tutti i tifosi sapessero che sto facendo tutto ciò che posso per tornare me stesso. Odio saltare le partite perché sono sempre stato orgoglioso di esserci ogni sera per i compagni e i tifosi, sia in regular season che nei playoff. Mi scoppia il cuore al pensiero di non poter fare ciò che amo e affrontare i migliori giocatori del mondo ma continuerò a lavorare per tornare in campo e contribuire a portare altri campionati nella Baia. Nel frattempo sarò al fianco della squadra perché la missione resta la stessa, il titolo. E comincia questa sera!