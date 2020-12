Mike James commenta quanto successo ad Heurtel e attacca il Barcellona

Come spesso gli capita, Mike James ha commentato su Twitter la notizia del giorno del basket europeo: quanto successo a Thomas Heurtel nella trasferta di Istanbul. Il francese è stato lasciato in Turchia dal Barcellona dopo che i blaugrana, che volevano tagliarlo, hanno scoperto che aveva un accordo con i rivali del Real Madrid.

“Mi chiedo davvero come abbiano fatto a impedirgli di salire sull’aereo. Ho sempre considerato il Barça come uno dei club migliori di Eurolega, ma se le cose stanno davvero così questa è una vergogna” ha scritto James dopo aver letto quanto accaduto al collega.

I really wonder how they didn’t let him on the plane. I’ve always looked at Barca as one of the gold standards of euroleague but if this is what it seems/sounds like that’s a shame for real.

— Mike James (@TheNatural_05) December 22, 2020