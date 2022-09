Kyrie Irving parla di quanto gli è costato non vaccinarsi

Kyrie Irving non perde occasione per rimarcare la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19.

Il giocatore dei Brooklyn Nets ne aveva parlato nuovamente qualche giorno fa e ha toccato ancora l’argomento nel corso del media day.

Questa volta Irving ha sottolineato quanto gli sia costata questa scelta, dal punto di vista economico e non solo.

Pur di non vaccinarmi ho rinunciato a un’estensione di contratto da oltre 100 milioni di dollari. Non sapevo se avrei potuto giocare nuovamente in NBA ma ho scelto in maniera consapevole, rischiando di perdere il lavoro. Avremmo trovato l’accordo per il rinnovo già la scorsa estate se non fosse stato per questa mia scelta. Ho capito il punto di vista dell’opinione pubblica su questa cosa e ci ho convissuto, ma è stato un boccone amaro da mandare giù.