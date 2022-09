La burocrazia non ferma Marc Gasol: tornerà in Liga dopo 14 anni

Le stringenti regole della Liga ACB avevano messo a rischio la possibilità di vedere Marc Gasol tornare a giocare nel massimo campionato spagnolo nella prossima stagione. Dopo aver guidato il suo Girona, del quale è anche presidente, alla storica promozione, Gasol era stato fermato dalla burocrazia: nessun presidente infatti poteva scendere in campo con la maglia della propria squadra. La Liga ora ha cancellato questa regola proprio per permettere all’ex stella NBA di tornare a giocare sui principali parquet spagnoli dopo 14 anni.

Gasol aveva lasciato la Liga da MVP in carica nel 2008, volando in NBA ai Memphis Grizzlies di cui poi è diventato un simbolo e con i quali ha vinto il Difensore dell’Anno nel 2013. Ora potrà finalmente tornare a giocare in Liga, esordirà domani sera nella prima di campionato contro il Real Madrid. Nella scorsa stagione il veterano, 37 anni, aveva mantenuto 14.5 punti e 8.2 rimbalzi di media in LEB Oro.