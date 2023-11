L’ASVEL vince ancora in EuroLega: SHOW PAZZESCO di Pozzecco!

L’ASVEL Villeurbanne ha sconfitto in trasferta l’ALBA Berlino per 73 a 68, ottenendo la seconda vittoria in tre partite di EuroLeague da quando è subentrato Gianmarco Pozzecco, che ha fatto uno show pazzesco dopo il successo.

In una partita con alti e bassi per entrambe le squadre, l’ASVEL è riuscito a portarsi in vantaggio 60-69 a quattro minuti dalla fine grazie a un canestro di Timothe Luwawu-Cabarrot, ex Olimpia Milano. L’ALBA ha risposto con un 8-0, ma è rimasta senza punti negli ultimi 93 secondi, mentre David Lighty ha realizzato un paio di tiri liberi negli ultimi quattro secondi per portare la squadra francese a 5 punti di distanza e assicurarsi la vittoria.

Pozzecco non è per nulla passato inosservato dopo il successo perché i giocatori dell’ASVEL hanno fatto un capannello, lui ci si è buttato sopra e l’hanno portato in trionfo. Davvero una gran bella serata per il commissario tecnico dell’Italbasket che è andato a tanto così da fare 3 su 3, dopo l’esordio contro la Virtus Bologna, se non avesse perso nel finale contro il Monaco.

L’ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco giocherà la prossima gara in casa contro il Baskonia venerdì 17 novembre in Francia.

Leggi anche: Forse non vedremo mai il vero Kemba Walker in Europa