L’Italia di Caruso vince meritatamente in casa della Spagna

Spagna – Italia 68-72

(16-13; 13-20; 15-19; 24-20)

L’Italia chiude le qualificazioni ai Mondiali con una vittoria di prestigio in casa della Spagna, anche se entrambe le formazioni hanno schierato molti giovani nelle proprie fila a causa degli impegni in EuroLega dei top sia di Spagna sia di Italia.

Il ragazzo che si è maggiormente messo in luce per gli italiani è stato Guglielmo Caruso, autore di 19 punti, uno dei pochi ad andare in doppia cifra per i nostri, insieme a Nico Mannion e Davide Casarin, 10 punti a testa per il bolognese e per il veronese.

Il match è stato tutto sommato equilibrato, con gli Azzurri che però hanno quasi sempre comandato e alla fine sono stati bravi a non subire eccessivamente il rientro spagnolo, spinto dal pubblico di Caceres. Purtroppo questa vittoria non ha comunque regalato il primo posto all’Italbasket, che chiude le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 da seconda, proprio dietro agli iberici.

Italia: Caruso 19, Casarin e Mannion 10.

Spagna: Perez 15, Bassas 11, Nunez 8.

Qui trovi le statistiche complete della gara.