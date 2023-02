Capo Verde nella storia: staccato il pass per la Coppa del Mondo

Sono 587.925 gli abitanti dell’arcipelago di Capo Verde. Situato nell’Oceano Atlantico, a pochi chilometri dalla costa occidentale africana, Capo Verde è il quinto stato più piccolo del continente nero. La Federaçao Caboverdeana de Basquetbol, l’ente che ha portato la pallacanestro nel paese, è stata fondata soltanto nei tardi anni ’50 ed è affiliata alla FIBA solamente dal 1962.

Ebbene, oggi pomeriggio questo piccolo staterello ha scritto una bellissima pagina di storia della pallacanestro. Guidata dalla straordinaria prestazione di Ivan Almeida (ala in forza al Benfica, nonché top scorer dell’incontro con 20 punti a referto) e del 38enne Betinho Gomes (già autore di 19 punti nella vittoria contro la Guinea, in quest’occasione “solo” 15 punti per lui), Capo Verde ha sorprendentemente superato la Costa d’Avorio, sin qui prima nel girone E, con il netto punteggio di 79-64. Fondamentale anche Walter Tavares, giunto da Madrid appositamente per aiutare la propria nazionale: il numero 22 dei Blancos ha concluso la sfida con 13 punti e 5 rimbalzi. Un successo speciale per gli Squali Blu (così sono soprannominati i giocatori della nazionale capoverdiana), che superano così l’Angola e staccano per la prima volta nella loro storia un biglietto per la fase finale della Coppa del Mondo. Attualmente al 99° posto nel ranking FIBA, Capo Verde diviene anche la nazione più piccola che sia mai riuscita a qualificarsi per un Mondiale di pallacanestro, togliendo questo record al Montenegro che lo aveva riscritto solamente quattro anni fa.

Dopo la qualificazione ottenuta dal Sud Sudan (la nazionale più giovane al mondo, fondata da soli 10 anni) lo scorso venerdì, divengono dunque due le novità assolute provenienti dall’Africa che prenderanno parte alla rassegna iridata asiatica del 2023.

