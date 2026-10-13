Kelly Olynyk, esordio con la BC Roma in EuroCup: com’è andata?

Questa sera la BC Roma ha vinto, dopo un tempo supplementare, 77-72 il match di EuroCup contro il Balkan Botevgrad. È stata la partita del riscatto per i giallorossi dopo il derby capitolino perso di misura domenica sera, che è arrivata dopo due prove positive e altrettante vittorie. È stata però anche la prima occasione di ammirare in Italia il talento di Kelly Olynyk, veterano NBA sbarcato a Roma proprio nei giorni scorsi. Il lungo canadese inizialmente sembrava destinato a debuttare nel derby contro la Maxima, ma i tempi di arrivo sono stati più lunghi del previsto e così la sua prima volta in giallorosso è slittata di un paio di giorni.

Olynyk ha esordito quando mancavano meno di 4′ alla fine del primo quarto, subentrando a Paul Watson e non prendendosi nemmeno una conclusione fino alla prima sirena, con una palla persa proprio nel finale che ha consentito il vantaggio ospite sulla sirena. Nel secondo periodo il canadese ci ha messo altri 3′ per sbloccarsi con il canestro del 17-15: coach Magro lo ha tolto dal campo con 4′ da giocare prima dell’intervallo. Olynyk ha rimesso piede sul parquet a metà del terzo quarto, faticando ancora a prendere ritmo: un’altra palla persa, un 1/2 a cronometro fermo, una tripla sbagliata ma la costante attenzione della difesa avversaria su di lui. Finalmente il lungo si è scrollato un po’ di pressione di dosso negli ultimi minuti della terza frazione, segnando gli ultimi 6 punti giallorossi per il 47-45 al 30′. Dopo aver giocato un paio di minuti all’inizio del quarto periodo, Magro ha tolto Olynyk e non l’ha più schierato fino al termine dei regolamentari, col match andato all’OT dopo che Ducas aveva stoppato l’ultimo tentativo romano con Mannion.

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Nel supplementare coach Magro ha schierato subito Olynyk, che non è più uscito dal campo: anzi, è salito in cattedra dimostrando tutta la sua esperienza. Dopo una serie di errori ospiti al tiro, ha sbloccato la situazione con i punti del 71-69 che gli hanno anche fatto toccare la doppia cifra. Poi altri 2 punti per il +6 e infine 2/2 ai liberi, dopo il 7° fallo subito della sua partita, per chiudere la gara sul 77-72.

Alla fine Kelly Olynyk è stato il secondo miglior marcatore della BC Roma con 15 punti, segnati in soli 20′ con 4/7 al tiro, 7 falli subiti e 7/8 a cronometro fermo.