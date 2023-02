Jabari Smith Jr e la difficile esperienza a Philadelphia col SuperBowl

Ieri notte, a Phoenix, si è disputato il SuperBowl LVI tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, vittoriosi in rimonta tra l’altro tra le polemiche. Tantissimi giocatori NBA, compreso LeBron James (presente al SoFi Stadium), hanno commentato l’evento sportivo dell’anno. Ma non tutti con entusiasmo. Il rookie Jabari Smith Jr, terza chiamata assoluta all’ultimo Draft, si trovava infatti in trasferta a Philadelphia con i suoi Houston Rockets.

Smith Jr ha manifestato su Instagram la propria frustrazione per il rumore proveniente dalle strade di Philadelphia, con i tifosi Eagles scatenati prima, durante e dopo la partita. “Sto cercando di dormire. Ragazzi, domani devo marcare Embiid!” ha detto il giocatore dei Rockets riprendendo la strada sotto l’hotel. Chissà se alla fine avrà dormito qualche ora e riuscirà a tenere testa al fenomeno dei 76ers?