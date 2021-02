La denuncia di Jeremy Lin: “Mi hanno chiamato ‘Coronavirus’ in campo”

Jeremy Lin da diverso tempo è in prima linea per combattere il razzismo nei confronti delle persone di origine asiatica, come dimostra la polemica con Donald Trump di qualche mese fa.

Lin, tornato nell’orbita NBA per giocare in G-League con i Santa Cruz Warriors, è tornato sul tema anche attraverso i suoi canali social, denunciando di essere stato chiamato “Coronavirus” in campo.

