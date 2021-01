Lance Stephenson, Michael Beasley e Jeremy Lin hanno tutti firmato in G-League

Tre grandi ritorni negli Stati Uniti, per ora solo in G-League con un occhio però alla NBA: Lance Stephenson, Michael Beasley e Jeremy Lin hanno tutti firmato un contratto per giocare la stagione della Lega di sviluppo, che da febbraio, per poco più di un mese, si terrà in una “bolla” a Disney World.

Veteran NBA players Lance Stephenson and Michael Beasley have signed contracts to play in the NBA G League, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Stephenson and Beasley will be in the Draft on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Stephenson e Lin arrivano da un’esperienza in Cina, l’ultima volta in NBA, nella stagione 2018-19, avevano giocato rispettivamente con Lakers e Raptors. Beasley era free agent dopo l’opportunità concessagli dai Nets nella “bolla” di Orlando la scorsa estate: il veterano non aveva però mai messo piede in campo, essendo risultato positivo al Covid-19 appena arrivato a Disney World.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.