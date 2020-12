La Fortitudo Bologna annuncia la rescissione con Tre’Shaun Fletcher

La Fortitudo Bologna ha comunicato ufficialmente l’addio di Tre’Shaun Fletcher che ha già un accordo con Pistoia e proseguirà la stagione in A2.

Di seguito la nota della Effe.

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Tre’Shaun Fletcher. A Tre’Shaun vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità sempre dimostrata nel lavoro in palestra, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera.