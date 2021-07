La Francia parte male, poi travolge anche la Repubblica Ceca

Repubblica Ceca – Francia 77 – 97

(28 – 22, 12 – 29, 16 – 26, 21 – 20)

Per la seconda giornata del girone A della prima fase del torneo olimpico, la Francia di Coach Vincent Collet, dopo essere stata in grado di vincere contro Team USA, affronta la Repubblica Ceca.

Pronti, via ed il primo tentativo di fuga, sorprendentemente, è dei balcanici che, potendo fare affidamento sul proprio supporting-cast, si portano avanti di sei lunghezze al termine di una prima frazione di gioco molto equilibrata (28-22). Tuttavia, fin dai primi possessi del secondo quarto le maglie dei transalpini si stringono nella metà campo difensiva e non lasciano respirare gli avversari: i canestri di Heurtel e De Colo rompono l’equilibrio della sfida prima del rientro negli spogliatoi (40-51).

Al rientro sul parquet, la Francia non si fa trovare impreparata ed anzi, aumenta ancora la propria intensità su ambedue le metà campo e di fatto sigilla la pratica coi canestri di Fournier e Poirier poco prima dell’ultimo mini-intervallo (56-77). L’ultima frazione, di fatto, serve solo per fissare il punteggio finale (77-97) e per stabilire la vincente del girone A con una giornata di anticipo, ossia la Francia di Collet.

Repubblica Ceca: Auda 14, Vyoral, Satoransky 14, Schilb, Balvin 18, Sirina 6, Peterka NE, Bohacik, Sehnal, Palyza NE, Vesely 19, Jelinek 6.

Francia: Ntilikina NE, Luwawu-Cabarrot 9, Heurtel 11, Batum 9, Yabusele 5, Fournier 21, De Colo 17, Poirier 14, Albicy, Gobert 6, Cornelie 3, Fall 2.