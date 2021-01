La frecciatina di D’Angelo Russell al coach dei Minnesota Timberwolves

Dopo un buon avvio di stagione con due vittorie, i Minnesota Timberwolves hanno perso abbastanza nettamente le ultime tre partite, giocate senza Karl-Anthony Towns.

Una situazione che sembra stia creando qualche malumore all’interno dello spogliatoi, come si può intuire dalle parole di D’Angelo Russell che ha criticato velatamente l’operato dello staff tecnico guidato da Ryan Saunders.

D’Angelo Russell: “A lot of positions that we’re put in right now, it’s foreign for us. It’s not something that we’re used to or accustomed to, and then having somebody like KAT not in the game or not playing right now, it’s putting a lot of extra on a lot of us.”

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) January 2, 2021