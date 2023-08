La Germania domina il Giappone con Schroder protagonista

GERMANIA – GIAPPONE 81-63

(23-11; 30-20; 16-16; 12-16)

Avvio di gara contratto per entrambe le squadre, ma fino a metà del primo periodo la partita è in equilibrio grazie a 2 triple di Watanabe che mantengono il Giappone in scia sul 10-8 per i tedeschi al 5’. A questo punto però l’attacco dei giapponesi si inceppa e la Germania piazza un parziale di 11-0, grazie a 7 punti di Moritz Wagner la cui tripla vale il 21-8, anche perché i padroni di casa ci mettono 4’ per ritrovare il canestro sparando a salve dall’arco (nel 1° quarto 2/12 da 3 e solo 5 tentativi da 2). Alla prima sirena il tabellone segna 23-11. Il Giappone tenta una fiammata riportandosi a -10, ma è solo un fuoco di paglia perché la Germania non si fa impressionare, anzi sotto la guida di un lucidissimo Schroder che segna e fa segnare (soprattutto Moritz Wagner e Theis) il divario si allarga fino al 38-21 a 4’ dall’intervallo lungo.

Il vantaggio tedesco supera i 20 punti grazie alla tripla di Schroder, mentre gli asiatici continuano a cercare fortuna dall’arco ma non trovando praticamente mai la retina. Alla seconda sirena si va negli spogliatoi sul 53-31 per la Germania. Il Giappone esce dagli spogliatoi carico, e con un parziale di 6-0 prova a rimettere la partita in carreggiata, ma è ancora Schroder a gelare gli avversari con assist e canestro per il nuovo +20. Il resto del terzo periodo non vede grossi scossoni con i tedeschi saldamente in controllo della partita grazie a un vantaggio sempre intorno ai 20 punti, con Moritz Wagner a giganteggiare nel pitturato: all’ultimo intervallo la Germania è avanti 69-47. L’ultimo periodo ha oggettivamente poco da dire, con il Giappone che non sembra crederci neanche troppo convintamente, tanto da riuscire al massimo a ridurre lo svantaggio fino al -17. Finisce 81-63.

Germania: Moritz Wagner 25; Schroder 14; Theis 13

Giappone: Watanabe 20; Baba 15

Foto: FIBA