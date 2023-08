Dopo 40 minuti di lotta la Repubblica Domincana la spunta sulle Filippine

REPUBBLICA DOMINICANA 87 – 81 FILIPPINE

(22-18 / 20-24 / 24-22 / 21-17)

L’esordio delle Filippine si apre con un record: 38.115 presenti alla Manila Philippine Arena, mai così tanti per una gara del Mondiale. È Dwight Ramos a segnare i primi punti per i padroni di casa delle Filippine e, dopo l’immediato pareggio di capitan Liz, seguono tre minuti dove nessuno trova la via del canestro. Sale di tono Karl-Anthony Towns e la Repubblica Dominicana allunga sul +6 (17-11 dopo 7′). Dall’altra parte polveri bagnate per Jordan Clarkson (2/8), messo sotto pressione dalla difesa dominicana. Thompson perde palla e LJ Figueroa ringrazia e vola in contropiede a inchiodarne 2. Dopo 10 minuti è 22-18 per Towns e compagni.

Si ritorna in campo e talento chiama talento: numero di Clarkson che si libera dell’avversario e ne mette due, si va di la e Towns segna in step back da tre punti. Pronta la risposta del giocatore dei Jazz che ne scrive altri tre e allora KAT attacca e porta via un viaggio in lunetta per il 27-23. Ritmo folle, con le due squadre che pressano a tutto campo e corrono da una parte all’altra. Dopo un avvio difficile ora si è sbloccato Jordan Clarkson che guida i suoi nel parziale di 9-2, con coach Nestor Garcia obbligato a fermare la partita. Regna l’equilibrio negli ultimi minuti del primo tempo. Si va a riposo sul 42 pari.

Pogoy dall’angolo porta i suoi sul +3 e accende i quasi 40 mila della Manila Philippine Arena, ma ci pensa il solito Towns a rimettere le cose a posto. Tanti errori da una parte e dall’altra del campo: poca circolazione di palla e molti uno contro uno con relative forzature. Miniparziale dei padroni di casa: Clarkson pesca in angolo Ramos che ne fa tre e poi “zingarata” di Thompson che appoggia il +2 (54-56), i dominicani però reagiscono a dovere. Squadre a contatto dopo 30′: 66-64.

Pronti, via e la coppia Fajardo-Clarkson fa +4 Filippine. Ora per la Repubblica Dominicana è il momento di massima difficoltà. La palla inizia a pesare tanto e dopo una serie di errori ci pensano due veterani a sbloccare la situazione per gli ospiti: Feliz e Peña segnano le triple del 75-72 a 6′ dalla fine. Jordan Clarkson commette 4° e 5° fallo nel momento decisivo della partita e ora ai padroni di casa serve un miracolo. Towns fa +5, ma i locali non vogliono mollare e tornano a -2. Magia di Liz che segna, subisce il fallo e fa +4 a 1:30′. Nell’ultimo minuto Quiñones e Montero chiudono definitivamente i conti. Finisce 87-81 per la Repubblica Dominicana che domenica affronterà proprio gli Azzurri.

I MIGLIORI

Filippine: Jordan Clarkson 28; June Mar Fajardo 16

Repubblica Dominicana: Karl-Anthony Towns 26 (10 rb); Victor Liz 18

Qui i tabellini completi

Immagine in evidenza: fiba.basketball