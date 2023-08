VENEZUELA – CAPO VERDE 75-81

(23-24; 23-9; 20-26; 9-22)

Dopo una partita pazza, fatta di parziali e contro parziali, Capo Verde fa la storia e vince la sua prima partita in un mondiale di basket.

La partenza di Capo Verde è ottima, con un parziale iniziale di 8-1, e gli isolani raggiungono anche il +10 al 7’, ma con 2 triple di Zamora il Venezuela si riporta a contatto alla prima sirena. Il secondo quarto spacca la partita grazie a un parziale di 16-2 che i sudamericani piazzano negli ultimi 5’, riuscendo ad andare al riposo sul 46-33. Ottime percentuali per il Venezuela che viaggia 50% dal campo a fine primo tempo (con 7/14 da 3). Al rientro dagli spogliatoi Capo Verde fa cadere una pioggia di triple sulla testa dei venezuelani (2 di Gomes e 2 di Almeida), e a 3.45 dalla terza sirena il punteggio è ribaltato.

La partita prosegue punto a punto, ma il Venezuela capitalizza un fallo antisportivo con 5 punti e il terzo periodo termina 66-59. Materan firma il +10 nella prima azione dell’ultimo periodo, ma l’attacco del Venezuela si inceppa per 5’, permettendo a Capo Verde di riportarsi sul -1. Edy Tavares si sblocca a 3’ dal termine segnando il suo primo canestro dal campo, ma a 1.44 dalla fine il punteggio è 75-75 con la tripla del pareggio venezuelano di Cubillan. Will Tavares in entrata riporta davanti Capo Verde che poi è glaciale ai liberi e firma la sua prima storica vittoria in un mondiale. Finisce 75-81.

VENEZUELA: Cubillan 15; Zamora 14; Sojo 13

CAPO VERDE: Gomes 22; Will Tavares 20; Edy Tavares 6

Foto: FIBA