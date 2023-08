Pozzecco subito show: “Dov’è Pacquiao? Perché non è venuto? Ha paura di me?”

Gianmarco Pozzecco è stato molto pacato durante la prima partita dell’Italbasket al Mondiale, questa mattina contro l’Angola. Una vittoria un po’ sofferta per gli Azzurri, ma che se non altro ha fatto partire la Nazionale con 2 punti importanti. Nel post-partita il Poz si è lasciato un po’ andare, spendendo qualche parola per il pubblico filippino e “sfidando” a distanza Manny Pacquiao, ex pugile e vera e propria icona delle isole asiatiche. Pacquiao è probabilmente il filippino più famoso di sempre, più volte campione del mondo.

“Dov’è Manny Pacquiao? Perché non è venuto? Ha paura di me? Ero un grande fan di Pacquiao, quindi mi dispiace molto” – ha scherzato Pozzecco. – “Ma ditegli una cosa da parte mia. Qualcuno qui lo conosce? Ok, il mio numero è 335. Ditegli di chiamarmi. Organizziamo un incontro nella mia stanza d’albergo!”.

Un modo per scaricare la tensione dopo una partita molto tirata e per ingraziarsi subito i fans filippini, in una terra che vive di basket.