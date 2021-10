La grande nostalgia di Barack Obama per Marco Belinelli

Marco Belinelli è uno degli ospiti al Festival dello Sport di Trento, organizzato da RCS.

L’attuale capitano della Virtus Bologna ha ricordato la sua esperienza in NBA e in particolar modo la vittoria del titolo con i San Antonio Spurs. Poi ha aggiunto un episodio curioso che riguarda Barack Obama.

La vittoria dell’anello è frutto di grandi sacrifici ed è bastata una domanda per farmi scoppiare in lacrime perché ho rivissuto tutto il passato. Quando sono arrivato io San Antonio era una squadra fortissima, reduce dalla Finale, perciò avevo un po’ paura. I festeggiamenti sono stati meravigliosi. Non mi sarei mai aspettare di essere ricevuto alla Casa Bianca e sentire Obama che mi dice “Manchi tanto ai miei Bulls” è stata un’emozione unica.