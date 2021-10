LeBron James raggiunge i 100 milioni su Instagram: il confronto con la NBA è impietoso

LeBron James non è soltanto il volto della NBA da ormai almeno 15 anni, ma è anche uno degli atleti più popolari al mondo. La superstar dei Los Angeles Lakers, vincitore dell’NBA per quattro volte, ha di recente raggiunto i 100 milioni di followers su Instagram. Un dato impressionante, se confrontato con colleghi come Steph Curry (36.7 milioni) e Kevin Durant (12.3 milioni).

Non solo, però. LeBron ha quasi il doppio dei followers dell’account ufficiale della NBA, fermo a 60 milioni. Se si sommano i followers di NBA, NFL e MLB, le tre Leghe sportive americane più importanti, non si arriva comunque ai 100 milioni.

Una ulteriore prova di quanto lo stesso James sia a sua volte una “azienda”, un po’ come Cristiano Ronaldo nel calcio (che rimane lo sportivo più seguito su Instagram con 353 milioni di followers).

LeBron James now has over 100 million followers on Instagram. That’s more than the NBA, NFL, MLB, NHL, MLS and WNBA combined. pic.twitter.com/H4t3Kkmvmt

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 8, 2021