Gianmarco Pozzecco sul derby con Varese: “Non mi strapperò la camicia”

Domenica Gianmarco Pozzecco vivrà per la prima volta un derby da avversario di Varese. La Mosca Atomica, per anni bandiera della squadra biancorossa e vincitore di due Scudetti, tornerà a Masnago come assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano. Anni fa, nella stagione 2014-15, il Poz fu coach di Varese e proprio durante un derby contro Milano andò in escandescenza, strappandosi la camicia in seguito ad un’espulsione.

Un episodio, promette Pozzecco, che non si ripeterà a parti invertite. Queste le sue parole a La Prealpina:

Posso garantire che non mi strapperò la camicia come l’ultima volta che ero in panchina per un Varese-Milano. Il ruolo di assistente mi rende calmo e lucido, e poi non sarebbe in linea con lo stile Armani…

Fonte: Sportando