La mamma di Simone Fontecchio, Amalia Pomilio, ha sposato coach Lino Lardo.

Le nozze hanno avuto luogo qualche settimana fa a Francavilla a Mare, vicino Pescara, luogo dove la famiglia del talento azzurro vive tuttora. Una bellissima cerimonia sulla spiaggia con diversi protagonisti del nostro basket, fra cui lo stesso Fontecchio che non era ancora impegnato con la Nazionale.

Lardo ha una lunghissima carriera nella pallacanestro di vertice, si è seduto anche sulla panchina dell’Olimpia Milano e attualmente guida l’Italbasket femminile. La signora Amalia ha un passato da giocatrice a ottimi livelli. I due, ricorda “Il Messaggero Veneto”, hanno in comune il passato vincente a Udine: lei con la promozione in A2 alla guida della Delser nel 2018, lui con l’APU (anch’essa riportata in A2 e allenata dal 2015 al 2018).