Il bellissimo messaggio di Sergio Scariolo a Ricky Rubio dopo l’annuncio dello stop

Ricky Rubio nelle scorse ore ha annunciato che si prenderà una pausa dal basket, non si sa quanto lunga, per prendersi cura della sua salute mentale. Lo ha fatto durante la preparazione del Mondiale con la Spagna, sorprendendo tutti e dicendo praticamente addio al torneo che lo ha visto protagonista in passato. Poco dopo l’annuncio di Rubio, è arrivato il messaggio di Sergio Scariolo, suo CT in Nazionale da una vita.

Il tecnico italiano ha manifestato via X, il fu Twitter, la propria vicinanza alla star spagnola, sottolineando il concetto di Familia, come viene chiamato il gruppo della Nazionale iberica. “Nalla Familia, da sempre, le persone vengono prima dei risultati. Tutto il mio amore e sostegno per Ricky, e la mia ammirazione per la sua trasparenza e attraverso di essa la sua capacità ancora una volta di dare l’esempio” ha scritto Scariolo.