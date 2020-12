La NBA annuncia i primi “Giocatori della settimana” di questa stagione

Prima settimana di regular season NBA in archivio ed è già tempo di premi individuali. Sono stati nominati, infatti, i primi “Players of the Week” per le due Conference.

A Ovest il premio è andato a Brandon Ingram che ha raccolto due vittorie e la sconfitta contro Miami nel giorno di Natale. Per il most improved player della scorsa stagione una media di 26,7 punti a partita con l’aggiunta di 11 rimbalzi nel successo contro Toronto e altrettanti rimbalzi nella W ottenuta con San Antonio.

The first Western Conference Player of the Week this season: Brandon Ingram 🙌 Congrats @B_Ingram13 👏#WontBowDown pic.twitter.com/BiqXQi1ZN7 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 28, 2020

Nella Eastern Conference premiato Domantas Sabonis, protagonista dell’avvio sprint degli Indiana Pacers, ancora imbattuti dopo tre match. Per il lituano finora 24,3 punti di media e doppia doppia con i rimbalzi in ogni partita giocata, senza contare gli 11 assist fatti registrate nella vittoria sui Bulls.

Congratulations to @Dsabonis11 on being named the Eastern Conference Player of the Week 👏 Full story ➡️ https://t.co/LQ2cfjki9P#AlwaysGame pic.twitter.com/StnlJpJDP5 — Indiana Pacers (@Pacers) December 28, 2020

