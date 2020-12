VIDEO: brutto infortunio alla caviglia per Ja Morant contro i Nets, costretto ad uscire in carrozzina

Tanta paura, nella notte, per Ja Morant a causa di un infortunio alla caviglia subito durante la gara contro i Brooklyn Nets. La stella dei Memphis Grizzlies è ricaduta male sulla caviglia sinistra difendendo un tiro di Luwawu-Cabarrot nel secondo quarto, affrettandosi subito ad uscire dal campo zoppicando e accasciandosi a terra poco dopo.

Ja Morant landed awkwardly on the foot of Nets guard Timothe Luwawu-Cabarrot and was taken off in a wheelchair. Prayers up for Morant, the face of the franchise for the Grizzlies. As Steve Nash said pregame, he's an "electrifying athlete" when healthy. pic.twitter.com/AQST6xSGvc

— Michael Scotto (@MikeAScotto) December 29, 2020