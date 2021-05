La NBA ha deciso di istituire un nuovo premio individuale. Non sarà però un riconoscimento legato alle gesta sul campo ma premierà l’impegno al di fuori del parquet.

In particolare il premio verrà assegnato al giocatore che si distinguerà maggiormente nel campo della giustizia sociale. Il “Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion” verrà assegnato da una commissione di sette membri composta da dirigenti della lega, ex campioni e personalità note nel campo della giustizia sociale. Ognuna delle franchigie, inoltre, potrà votare un giocatore, presumibilmente attraverso il capitano.

